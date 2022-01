Kaja Kallas: lääs ei alahinda enam Venemaad. Krimmi okupeerimisest on õpitud

Kallase sõnul on Venemaa puhul oluline, et kõik näeksid ohupilti ühte moodi. "Nii mitmedki NATO ja Euroopa Liidu liitlased on tunnistanud, et kui Venemaa ründas Krimmi, Ukrainat esimest korda, siis nad alahindasid tegelikult seda situatsiooni ja võib-olla ka Donbassi puhul. Aga praegu seda situatsiooni ei alahinnata ja kõik on tegelikult mures," ütles ta.

"Eesti julgeolek hetkel ohus ei ole, aga kõik mis toimub Ukrainas – ei saa öelda, et see meid ei mõjutaks, sest see on väga lähedal. Venemaa on meie naaber samamoodi ja kui Venemaa käitub agressiivsemalt kui kunagi varem, siis see on midagi, mida peame arvesse võtma ka oma samme planeerides," ütles ta.