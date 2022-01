Tõrva vallavanem häälte ostmises süüdi mõistetud parteikaaslasest: kui otsus jõustub, lahkub ta erakonnast ja volikogust omal soovil

Vallavanem nentis siiski, et ei ole Sarapiga täna ühendust saanud, vaid luges kohtuotsusest ajakirjandusest. Niisiis ei tea vallavanem, kas Sarap tunnistab süüd täies ulatuses või vaid mõnda episoodi süüdistusest, või kas ta kavatseb otsuse hoopis edasi kaevata.

Ometi tunnistas kohus Sarapi süüdi kokkuleppemenetluses, mis tähendab, et ta pidi nõustuma süüdistuse sisuga ning jõudma samal ajal kokkuleppele prokuröri nõutava karistuse liigis ja määras.

„Kui otsus jõustub ja isik tunnistab ka hääletamisega seotud süüd, siis olen veendunud, et ta lahkub omal soovil ka poliitilise tegevusega seotud organisatsioonidest, sh erakonnast ja Tõrva vallavolikogust,“ rääkis vallavanem Ruusmann.

Tänase õhtu seisuga on Indrek Sarap äriregistri andmeil endiselt Reformierakonna liige. Samas Tõrva vallavolikogu kodulehel on tema erakondliku kuuluvuse lahtrisse märgitud „puudub“. Detsembris esitas Sarap avalduse, et volikogus oma volitused peatada kuni 15. märtsini 2022.