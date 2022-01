Kaks päeva hiljem käib Kuutsemäel elu vanas taktis edasi. Ainus, mis juhtunud rängale tragöödiale viitab, on aeg-ajalt kõlaritest kostev teadaanne, et spetsiaalselt õppimiseks mõeldud nõlv on suletud, kuid kasutada saab ka teist õppenõlva. Ja siis juba kutsub hääl kõlarist isasid-emasid kohvikusse lastega sööma ning lustlik muusika jätkub. Veidral kombel ei ole õnnetuspaigas küünlaid. Maad katab udu. Kuutsemäe Facebooki postitatakse üleskutseid suusekursustega liitumiseks. Kui ei teaks, siis polekski justkui midagi juhtunud.

Kuid küsimused, kuidas selline õnnetus üldse juhtuda sai, painavad neid, kes teavad.