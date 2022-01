Välisminister Liimets: Venemaa nõudmised pole tõsiseltvõetavad ega aktsepteeritavad

“Meie arutelu fookuses oli eelkõige Venemaa destabiliseeriv vägede koondamine Ukraina piiri lähedale,” selgitas Eva-Maria Liimets Delfile. “ Selge on see, et Venemaa nõudmised selles küsimuses ei ole tõsiseltvõetavad ega ka aktsepteeritavad, eriti olukorras, kus Venemaa on koondamas Ukraina piiri äärde vägesid ning sõjatehnikat ja pingestamas Euroopa julgeolekuolukorda.” Välisministri sõnul arutati G9 välisministrite ning Ühendriikide riigisekretäriga, kuidas NATO sellele olukorrale ühiselt otsa vaatama ja vastama peaks.