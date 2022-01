Kaljulaid Keskerakonna enamuse taastamise võimalusest Tallinna volikogus: siis peaks sotsiaaldemokraadid uued otsused tegema

"Sotsiaaldemokraadid tegid Tallinna piirkonna juhatuse ja Tallinna linnavolikogu fraktsiooniga otsuse Keskerakonnaga koostööd alustada lähtudes sellest, et Keskerakonnal on volikogus 38 saadikut, sotsiaaldemokraatidel 6 saadikut ja Keskerakonnal ei ole volikogus üksinda enamust," ütles Kaljulaid vastuseks küsimusele sellest, kas olukord seoses Tallinna koalitsiooniga on sotsiaaldemokraatide vaatest muutunud.

Ta jätkas: "Jah, keskerakonna fraktsiooni otsus võtta vastu Kairet Remmak-Grassmanni liitumisavaldus Keskerakonna fraktsiooniga, on olukord nüüd muutunud, kuid Keskerakonnal jätkuvalt ei ole üksinda enamust." Ta lisas: "Kui viimane asjaolu peaks muutuma ja Keskerakond taastab enamuse volikogus, siis on see muidugi täiesti uus olukord ja siis peavad sotsiaaldemokraadid mõistagi piirkonna juhatuse ja fraktsiooniga ühiselt olukorda arutama ja tegema uued otsused."

Sotside linnapeakandidaadiks olnud poliitik tunnistas siiski, et igapäevase linnajuhtimise tasemel on koostöö seni sujunud hästi. "Eelarve koostamise protsess näiteks oli ajaliselt pingeline, kuid eelarve osas saadi kenasti kokkuleppele ja selles on kajastatud mitmed meie valijatele olulised prioriteedid," lausus ta. "Näiteks ainuüksi see, et lasteaia kohatasu tõus jääb ära – sellega hoiavad Tallinna lasteaiaealiste lastega pered sel aastal kokku ligi 100 eurot. Üldiste hinnatõusude taustal on sellest peredele kindlasti abi," lisas Kaljulaid.