Prokuratuur esitas Pärnu linna jäätmekäitluskeskuse endistele juhtivtöötajatele süüdistuse

Kriminaalmenetlus keskendub OÜ Paikre juhtivtöötajate tegevusele 2016. aastast 2019. aastani, mil peeti kinni kaks OÜ Paikre töötajat. Prokuratuur süüdistab ettevõtte endist juhatajat Kristo Rossmani, arendusjuhti Ott Sutti ning OÜ Paikre äripartnerit, Danel Tauri, omastamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises. Rossman ja Sutt on süüdistuse saanud ka enda positsiooni kuritarvitamises ning toimingupiirangu rikkumises. Samuti on Sutile esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises, mis on seotud Oleg Pronini ja tema ettevõtte poolt esitatud arvete maksmisega. Oleg Proninit ning tema ettevõtet süüdistatakse altkäemaksu andmises.