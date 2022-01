Rootsi majandusleht: ka meie vajame oma NATO-optsiooni

„Mida on sotsiaaldemokraatidele vaja, et mõelda ümber püha põhimõte, et meie julgeolekupoliitiline liin jääb kindlaks? Soome taotlust NATO liikmeks astumiseks? Venemaa uut rünnakut Ukraina vastu? Või ehk Vene „rohelisi mehikesi” Gotlandil või Ahvenamaal nagu need, kes ilmusid 2014. aastal Krimmi?” küsib DI.

„Otsene vastus on teha nagu Soome ja võtta omaks NATO-optsioon, mida pooldab Riksdagi enamus, sealhulgas ühinenud opositsioon. See peaks märku andma, et Kremli ultimaatumil on vastupidine mõju. Et Rootsi julgeolekupoliitiline liin sõltub tegelikult sündmustest ümbritsevas maailmas, mitte sotsiaaldemokraatlikest traditsioonidest. Et Rootsi ja Soome hoiavad kokku,” kirjutab DI.