E-kaubanduse edulugu: väikesest lisatööst korralikuks sissetulekuallikaks

„Aasta eest hakkas aga Kaup24 müügiplatvorm ambitsioonikalt laienema ning käivitas kampaania, mis lubas ajutiselt kuu- ja komisjonitasuta liituda. Sellele pakkumisele me enam ära öelda ei suutnud,“ meenutas Litvin ja lisas, et vähema kui aastaga on nende müügid kolmekordistunud ning pigu.lt , 220.lv ja kaup24.ee platvormidel on nad jooksval aastal müünud kaupu 47 000 euro väärtuses, mis moodustab üle poole ettevõtte käibest.

Litvin tunnistab, et oleks pidanud Kaup24 ning selle Läti ja Leedu partnerplatvormidega liituma varem. „Arutasime esimesel tegutsemisaastal korduvalt kaasaga müügiplatvormide partnerprogrammiga liitumise üle. Kuu- ja tehingutasud tundusid aga liiga suured ning samas puudus meil selge arusaam, kuidas ikkagi see riikidevaheline müük toimub. See kõik tundus uus ja hirmuäratav.“

E-kaubanduses lööb ennekõike hinnaga



Litvin leiab, et aasta eest oli konkurents e-müügiplatvormidel palju väiksem ning ettevõttena on neil olnud võimalus areneda ja kasvada endale sobivas tempos. Praeguseks on e-kaubandusest saanud tema ja abikaasa teine täisväärtuslik töö. „Päeval on üks töö ning õhtul ja nädalavahetustel teine. Põhitööd pole julgenud maha jätta, kuna äritegevuses on palju muutuvaid tegureid. Samas, kui iga kuu oleks müükide poolest nii hea kui november ja detsember, siis võiks rahuliku südamega põhitöölt ära minna,“ ütles Litvin.

Ometigi tunnistab ta, et kõik ei olnud kasumikasvatamise osas päris nii lihtne, kui neile alguses tundus. „Iga kuu tõi müügiplatvormidele uusi ettevõtteid, millest paljud pakkusid meiega samu kaupu. Kokkuvõttes võidab nüüd ennekõike see, kes lööb konkurenti üle hinnaga,“ on Litvin veendunud.

Ta lisas, et kuigi kasumimarginaalid on võrreldes nende e-kauplemise algusperioodiga kordades alla läinud, on seda kompenseerida aidanud e-kaubanduse järsk kasv. „Nüüd peab lihtsalt müüma oluliselt rohkem, et teenida sama kasumit,“ kinnitas e-poodnik.

