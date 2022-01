Koroona läbipõdenud inimesed võivad ka edaspidi tõhustusdoosi saada

"Kui inimene on COVID-19 haigust põdenud, siis COVID-19 haigusesse taas nakatumine on võimalik, kuid Eesti andmed näitavad siiski, et COVID-19 haigust põdenute risk uuesti nakatumise korral haiglasse sattuda on võrreldes vaktsineerimata inimestega väiksem. Kuigi andmeid on veel vähe, siis esmased andmed näitavad, et omikroni variandi vastu ei anna COVID-19 haiguse põdemine nii efektiivset kaitset kui delta variandi puhul," selgitas riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige dr Marje Oona.