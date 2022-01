Kuidas luua uuel aastal toitumisharjumusi, mis kestavad?

Ära võta ette liiga palju korraga

On tavapärane, et uue aasta alguses seatakse endale korraga mitu suurt eesmärki ja asutakse kohe täiskiirusel neid täitma. Suured eesmärgid on vajalikud ja olulised, kuid alustada tasub ühest uuest harjumusest korraga. Kuidas sellele siis läheneda? Vajalik on muuta seda, kuidas me eesmärke lahti mõtestame.

Eesti ettevõtte Elsavie loodud 11-nädalase programmi Tervisekiirendi üheks fookuseks on õpetada ja toetada osalejaid selles, kuidas seada endale õigeid eesmärke ning tekitada harjumusi, et need jääksid kestma. Tervisekiirendi keskendub küll teadusel põhinevatele teadmistele toitumisest ja tervisest, kuid teadmistest üksi jääb väheks, kui neid ei suudeta igapäevases elus rakendada.

Elsavie tegevjuhi ja coach’i Priit Lumi sõnul loobutakse endale antud lubadustest põhiliselt seetõttu, et tahetakse saavutada liiga palju korraga. „Oma Tervisekiirendi klientide peal oleme näinud, kuidas programmi alguses on inimestel palju motivatsiooni, et uute teadmiste põhjal suuri muudatusi teha. Paraku aga võetakse tihti liiga palju muutusi korraga ette ja üsna pea tekib murdumine, kui neist ei suudeta kinni pidada,” rääkis Lumi.

„Üks suuremaid taipamisi, mida osalejad programmis saavad, on see, et muutusi tuleb sisse viia sammhaaval, 1% korraga. Kui oled iga päev 1% parem kui eile, oled aasta lõpuks ligi 38 korda parem. See aitab vähendada ka süütunnet, kui kõiki lubadusi ei jõua iga päev täita. Oluline on lihtsalt taas tagasi õigele rajale tagasi tulla. Need väikesed sammud toovad lõpuks suured tulemused,” kinnitas Lumi.

Endale rangete piirangute seadmine ei toimi

Inimesed on tihti enda vastu väga karmid ja toitumise parandamise nimel keelatakse endale täielikult varem maitsenud toidud või koguni suured toidugrupid. Kui aga tekib tagasilööke, tuntakse suuri süümepiinu või loobutakse sootuks seatud eesmärkidest. Hullemal juhul tekib toidugruppide ärajätmisest hoopis teatud toitainete puudus ja ka see ei ole pikas plaanis jätkusuutlik lahendus.