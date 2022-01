Esimene uus teadusnõukoja liige selgunud? TÜ professor Ruth Kalda: räägitud sel teemal on

"Pole veel ametlikult kinnitatud," ütles Kalda täna Delfile. "Räägitud sel teemal on," lisas ta. Sel nädalal peaks teadusnõukoja juht ja Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets esitlema valitsusele koja uut koosseisu.

Kalda on juhtinud Tartu ülikooli COVID-19 seireuuringut. Sellest on muuhulgas selgunud, et detsembri seisuga olid viirusevastased antikehad 82 protsendil elanikest ning 88-90 protsendil eakatest. Viimati avaldatud uuringus käsitleti juba ka omikrontüve Eestisse jõudmist.