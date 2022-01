Prantsusmaal on avastatud koroonaviiruse uus tüvi

Tuvastatud on 12 juhtumit Marseille ’ lähedal, millest esimest seostatakse Lääne-Aafrikast Kamerunist saabunud inimesega, vahendab Daily Mail.

Tüvi avastati uurimisasutuse IHU Méditerranée Infection teadlaste poolt 10. detsembril, aga see ei ole seejärel kiiresti levinud ega omikrontüve välja tõrjunud.

Veel ei ole seda tüve teistes riikides tuvastatud ja maailma terviseorganisatsioon (WHO) ei ole seda uueks tüveks tunnistanud ega nimetust kreeka tähe näol andnud.

Teadlaste sõnul on see tüvi geneetiliselt erinev B.1.640-st, mis arvatakse olevat välja ilmunud septembris Kongo Demokraatlikus Vabariigis .

Testid näitavad, et tüvel on mutatsioon E484K, mis arvatakse muutvat selle vaktsiinidele vastupidavamaks.

Samuti on tüvel olemas mutatsioon N501Y, mis avastati esimesena alfatüvel ja mille kohta eksperdid arvavad, et see muudab tüve nakkavamaks.