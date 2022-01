Põhja-Tallinnas on suur veeavarii: paljudes majapidamistes on kraanid juba tunde kuivad

Delfiga ühendust võtnud lugeja ütles, et tema kodus puudub juba viiendat tundi vesi. Tallinna Vee pressiesindaja Laura Korjus selgitas, et tõepoolest on hetkel mitmel pool probleem veesurvega, kuid avariiga tegeletakse.

"Veesurve taastub piirkondade elanikel peatselt," ütles Korjus ning täpsustas: "Veeleke on leitud, see on Laevastiku tänaval. Osaliselt jäävad selle läheduses olevad kinnistud ajutiselt veeta, et veeavarii likvideerida. Neid teavitatakse sellest eraldi."