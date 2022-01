Prantsusmaa parlamendi liikmed lubasid, et ei lase end vaktsiinivastaste tapmisähvardustest mõjutada

Seaduseelnõul, mis kaotaks võimaluse näidata vaktsineerimistõendi asemel ette negatiivse testi tõend, on mitme erakonna toetus ja selle vastuvõtmine parlamendi alamkojas on pea kindel, vahendab Reuters.

Reeglite karmistamine on aga vihale ajanud vaktsineerimisvastased ja mõned parlamendiliikmed räägivad, et on kokku puutunud agressiooniga, sealhulgas vandaalitsemise ja vägivallaähvardustega.