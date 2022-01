Kasahstanis on puhkenud meeleavaldused gaasi hindade tõusu vastu

Meeleavaldajad nõudsid, et hinda alandataks 120 tengelt (24 eurosendilt) liitrilt 60 tengele (12 eurosendile) liitrilt.

Energiaminister Magzum Mirzagalijev väitis aga, et gaasitanklaid kahtlustatakse hinnakokkulepetes.

Mangõstau oblasti tanklad on järeleandmisena langetanud LNG hinna 85-90 tengele, aga see ei ole vaigistanud vihaseid meeleavaldajaid Žangaözenis, kellega on ühinetud ka mujal Kasahstanis.