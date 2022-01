Viis tuumarelvariiki lubasid ühisavalduses vältida tuumasõda ja võidurelvastumist

„Me kinnitame, et tuumasõda ei saa võita ja seda ei tohi kunagi pidada. Et tuumarelvade kasutamisel oleksid kaugele ulatuvad tagajärjed, kinnitame me ka, et tuumarelvad – nii kaua, kui nad olemas on – peaksid teenima kaitse-eesmärke, heidutama agressiooni mitte toime panema ja hoidma ära sõda. Me usume kindlalt, et selliste relvade edasine levik tuleb ära hoida,” öeldakse avalduses.