Haiglaravi vajavad koroonapatsiendid ei põe omikrontüve

"Meil kõige suurem nakatunute arv on Tartu ja Tartu ümbruse piirkond, aga patsientide hulk, kes haiglaravi vajavad, on pigem siit põhja regiooni poolt ehk siis Harjumaa ja Pärnumaa," ütles Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi Urmas Sule ERRile .

"Minul igatahes on hommikuse seisuga informatsioon, et meil haiglaravil viibijatest kellelgi oleks omikrontüvi välja külvatud, ei ole. Nii et jah, delta tüvega patsiendid on meil valdavalt," ütles Sule haiglaravi kohta.