Koroonaprognoos Taanis: jaanuar tuleb karm, aga normaalse elu juurde saab naasta märtsis

Krause rääkis sealsele telekanalile TV2, et järgneva kuu jooksul levib uus nakkusohtlik variant ehk omikron üle riigi massiivselt. Samas viitas ta, et omikroni haigestunud vajavad tunduvalt harvem haiglaravi kui need, kes nakatusid mõne varasemalt teada tüvega. Ta lisas, et tõenäoliselt omandavad paljud kaasmaalased nüüd kerge tüvega immuunsuse, mis omakorda aitab kaasa epideemia taandumisele ja normaalse elu taastumisele.

"Juba veebruarist hakkab koormus tervishoiusüsteemile vähenema. Jaanuaris aga peame väga palju pingutama," rääkis Krause. Tavaelu kui selline võiks taastuda märtsis.

Pikemas vaates nentis Krause, et koroona muutub hooajaliseks viirushaiguseks, mille vastu tuleb igal talvel vaktsineerida neid, kes selle suhtes kõige haavatavamad.

Hetkel on Taanis viimase 14 päeva uute juhtumite arv 100 000 elaniku kohta ligi 3400. Haiglaravil on esmaspäevase seisuga 770 koroonahaiget, vahendab Local. Viimati oli too number nii kõrge mullu jaanuaris. Enne aastavahetuse nädalavahetust registreeriti neljal päeval jutti üle 20 000 uue juhtumi.

Iltalehti kajastab, et pikem prognoos on paljulubav ka põhjanaabrite jaoks, kuna seni läheb neil sama mustri kohaselt kui taanlastel. Praegu ollakse nakatumise osas tõusutrendil, aga loodetakse, et seejärel on talve teises pooles oodata langust.

WHO juht: peame koos tegutsema

Taanlanna Tyra Grove Krause pole oma ennustusega üksi. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles eelmisel reedel, et on realistlik, et pandeemiale kui sellisele saabub 2022. aastal lõpp. Tõsi, selle eelduseks on tema sõnutsi rahvastevahelise ebavõrdsuse lõpetamine. Vaktsiine peaks jagama kõigile.

Tedros märkis, et kuigi möödunud aasta oli raske, andis see inimkonnale ohtralt uusi vahendeid Covid-19 ennetamiseks ja raviks. "Pandeemia kolmanda aasta alguses olen kindel, et see aasta on viimane," ütles Tedros. "Aga ainult juhul, kui me koos tegutseme."