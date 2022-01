97-aastaselt suri tõlkija ja luuletaja Valeeria Villandi

Villandi tegeles aktiivselt tõlketööga. Muu hulgas on ta tõlkinud filmitekste ja palju vene multifilme. Ilmselt on paljudele tuttav kooslus - tõlkija Valeeria Villandi, toimetaja Luule Žavoronok. Nende daamide nimed on mälusse lausutud kõigile nõukogude ajast pärit lastele, kes natukenegi armastasid vaadata multifilme.