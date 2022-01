Margus Ott: meil on inimloomusest üsna sünge ettekujutus

Lääne filosoofia kaldub pigem inimese loomust kurjaks pidama, Hiina pärimuses on aga peale jäänud pigem arusaam, et inimloomus on pigem hea, kõneles Ott. Kui ei oleks politseid ja sõjaväge, siis käiks üha röövimine ja tapmine ning muud õudused, näib läänes mõeldavat. Kust säärased tagantjärele darvinistlikuks peetavad arusaamad õieti alguse said, sellest räägib Ott saates pikemalt. Võrdlusena tuleb juttu Hiina mõtlemisest pärit alusveenetest, mida Ott tunneb paremini kui keegi teine Eestis. Inimese pidamisel halvaks on aga rohkemgi põhjusi kui otseselt filosoofiast tulenevad. Halb lihtsalt hakkab paremini silma ning jääb paremini meelde.