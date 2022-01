Riigiduuma asespiiker tegi ettepaneku Nõukogude riigitegelaste haudade koristamiseks Punaselt väljakult

„Võib-olla ei ole kõik see Punasele väljakule sobiv, sest see on pühadust teotavalt vales kohas, kus on liuväli ja müügiletid, kus inimesed tähistavad uut aastat, jalutavad, tulevad regioonidest,” ütles Tšernõšov RIA Novostile.

Tšernõšovi sõnul on see inimeste petmine.

„Seda enam, et Lenin ei tahtnud kunagi, et ta pandaks välja nagu muumia, mis on praegu Moskva kesklinnas <...> Olen veendunud, et juba ammu on saabunud aeg selleks, et kõigi aegade ja rahvaste valitseja (Jossif Stalin – toim) ja proletariaadi valitseja (Lenin – toim), nad kõik koos leiaksid lõpuks rahu koos kõigi vajalike atribuutidega,” ütles Tšernõšov.