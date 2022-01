Läti julgeolek: peamine ohuallikas on Vene eriteenistused, Hiina aktiivsus on ajutiselt langenud

VDD hinnangul püsib Vene eriteenistuse aktiivsus Lätis endiselt kõrgel ja see jätkub ka uuel aastal. Lähemas tulevikus võib taas oodata ka suuremat aktiivsust Hiina eriteenistustelt, ent Venemaa tegevusega võrreldavat taset see ei saavuta.

Samuti eeldab VDD, et Valgevene eriteenistused jätkavad tööd Aljaksandr Lukašenka režiimi tugevdamiseks, sealhulgas Lätis. Rohkem detaile avaldatakse peagi ilmuvas VDD aastaraamatus.

Läti piirivalve teatel on rändesurve piiril alates detsembri keskpaigast jälle kasvanud. 1. jaanuaril üritas illegaalselt Valgevene-Läti piiri ületada 80 inimest. Kinnipidamisi ei toimunud ja keegi neist riiki ei pääsenud. Alates augustist on tõkestatud 4125 piiriületuskatset, humanitaarsetel kaalutlustel lubati riiki siseneda 94 registreerimata piiriületajal. Kinni on peetud 446 välismaalast.