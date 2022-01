Uurimiskomiteel on tunnistus, et Ivanka Trump palus isal Kapitooliumi ründamise ajal sekkuda

Komitee aseesimees ja üks kahest vabariiklasest liikmest, esindajatekoja liige Liz Cheney ütles ABC Newsile, et komiteel on olemas esmasest allikast pärit tunnistus, et rünnaku ajal palus Trumpi tütar ja tollane vanemnõunik Ivanka Trump isal sekkuda. Komitee esimees Bennie Thompson ütles CNN-ile, et komiteel on oluline tunnistus, et Valgele Majale öeldi, et seal midagi ette võetaks.

„Me teame, et tema tütar, meil on esmasest allikast tunnistus, et tema tütar Ivanka käis vähemalt kaks korda teda palumas, et „palun peata see vägivald”,” ütles Cheney ABC Newsile.

Varem on teatatud, et Washington Posti ajakirjanike Carol Leonnigi ja Philip Ruckeri raamatus „I Alone Can Fix It” („Ainult mina üks saan selle ära parandada”) ning Washington Posti ajakirjanike Bob Woodwardi ja Robert Costa raamatus „Peril” („Hädaoht”) on samuti kirjas, et Ivanka Trump püüdis korduvalt sekkuda ja rääkis isaga kolm korda.

„Meil on olemas oluline tunnistus, mis paneb meid uskuma, et Valgel Majal kästi midagi teha. Me tahame seda kõike kontrollida, nii et kui me koostame oma raporti ja kui meil on need kuulamised, oleks avalikkusel võimalus ise näha,” ütles Thompson. „Noh, ainus asi, mida ma saan öelda, on see, et on ülimalt ebatavaline, et keegi, kes millegi eest vastutab, vaatab toimuvat pealt ega tee midagi.”

Küsimusele, kas tollase presidendi Trumpi tegevus mässu ajal kujutab endast kuritegu, vastas Thompson: „Me ei tea ... Kui on midagi, millele me komiteena jälile jõuame, mis meie arvates õigustab viitamist justiitsministeeriumile, teeme me seda.”

Peagi möödub aasta sellest, kui Trumpi-meelne rahvahulk ründas USA Kapitooliumi hoonet ja politseinikke ning hoones vandaalitses. Kaos viis mitme inimese surmani rünnaku ajal või veidi pärast seda ning mitu politseinikku sooritas hiljem enesetapu.