Ukraina kultuuriminister kaebas ukrainlanna kujutamise peale poevargana Netflixi sarjas

Ukraina näitlejanna Daria Pantšenko mängitud Petra varastab poest, tal on halb moemaitse ja ta kardab, et saadetakse riigist välja, vahendab BBC News.

„Sarjas „Emily Pariisis” on meil Ukraina naise karikatuurne kuvand, mis on vastuvõetamatu. Samuti on see solvav,” kirjutas Tkatšenko Telegramis. „Kas ukrainlasi nähakse välismaal sellistena?”