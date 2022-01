MEM Café omanikku Elvis Brauerit ootab üüratu turvafirma arve. Terviseamet: ettevõte ei ole näidanud üles huvi järgida valitsuse kehtestatud reegleid

Detsembri alguses ütles terviseamet Brauerile, et kaks kuud kohviku juures korra tagamist läheb kokku maksma ligi 35 000 eurot. Aasta viimasel päeval teavitas amet aga Brauerit, et summa on tõusnud 71 472 euro peale. Reaalsuses võib summa kujuneda siiski väiksemaks, kuna mõnedel päevadel tagab ettekirjutust kaks turvameest, teistel päevadel neli.

"See, mitu turvameest kohviku juures valvab, sõltub turvafirma ohuprognoosist. Kui on suurem oht, et korda võidakse hakata rikkuma, siis on kohal rohkem turvamehi," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.

Kaas lisas, et ettevõte saab vähendada tulevikus sisse nõutava kulu suurust, kui Brauer esitab terviseametile kava selle kohta, et asub ise ettekirjutust täitma. Seni pole ettevõte huvi üles näidanud. Samuti pole ettevõte või selle juhatuse liikmed terviseametit teavitanud, et nad on valmis edaspidi täitma valitsuse korraldusega kehtestatud reegleid. "Vastupidi – avalikkusele edastatud sõnumites rõhutatakse, et rahva tervise kaitseks kehtestatud põhimõtted neile ei kehti," ütles Kaas.

Terviseamet tegi novembri lõpus OÜ-le MEM Kohvikud ettekirjutuse MÉM Cafe sulgemiseks, sest ettevõte eiras korduvalt valitsuse korraldusega kehtestatud kontrollinõudeid. Kui algul tagas toitlustuskoha juures korda politsei, siis detsembri algul võttis korrapidamise üle turvafirma EventSECURITY Turvateenistus OÜ.

Turvaettevõttel tuleb tagada, et ettevõtte ruumides ei viibiks kõrvalisi isikuid ning seal ei osutataks teenuseid ega toimuks muud majandustegevust. Terviseameti palgatud turvafirma tagab Vana-Kalamaja tänaval tegutseva MEM Café juures korda jaanuari lõpuni.

Veel enne kohviku sulgemist määras politsei sunniraha kolmel korral, kokku summas 15 000 eurot. Vahetult pärast MEM Café sulgemist kogunes selle ette sadakond inimest, et avaldada toetust kohviku omanikule Brauerile.

Tema õiguskulude katmiseks lõi SAPTKi juht Varro Vooglaid ühtlasi kogumisfondi, kuhu oli detsembri alguseks kogunenud 65 117 eurot. Viimane korraldas MEM Café toetuseks piketi ka Stenbocki maja ees, kuhu kogunes pea sada inimest.