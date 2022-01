MEM Café omanikku Elvis Brauerit ootab rohkem kui 70 000 euro suurune turvafirma arve

Detsembri alguses ütles terviseamet Brauerile, et kaks kuud kohviku juures korra tagamist läheb kokku maksma ligi 35 000 eurot. Aasta viimasel päeval teavitas amet aga Brauerit, et summa on tõusnud 71 472 euro peale. Terviseamet põhjendas kirjas, et algselt kavandatud patrullid või lähiajaline mehitatud valve tuli asendada püsivalt nelja turvatöötajaga.