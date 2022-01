FOTO | Ungari maakonnalehtede esikülgedel ilmus üks ja sama sõbralik intervjuu peaminister Orbániga

„Pressivabadus Ungaris: maakondlikes ajalehtedes on esilehel sama (väga sõbralik) intervjuu Viktor Orbániga,” kirjutas Pethő.

Mullu novembris väljendas oma muret Ungari „moonutatud meediakeskkonna” üle ÜRO arvamus- ja väljendusvabaduse tippekspert Irene Khan, kes nõudis, et tänavu Ungaris toimuvate valimiste kajastamine peab olema aus ja erapooletu, vahendab Reuters.

ÜRO eriraportöör Khan ütles visiidil Budepesti, et „väljendusvabadust, mis poliitilistel kandidaatidel on, ei tohi kuritarvitada toksilise vägivalla- ja vihkamiskeskkonna loomiseks”.

Orbáni erakonna Fidesz liitlased kontrollivad suurt osa Ungari erameediast ning avalik-õiguslik meedia on suuresti valitsuse hääletoru. Viimastel aastatel on omanikku vahetanud kümned Orbáni kritiseerinud ajalehed ning tele- ja raadiojaamad.

Ungari valitsus on pressivabaduse õõnestamist eitanud.

„Ma näen Ungaris moonutatud meediakeskkonda, kus meedia pluralism, mitmepalgelisus ja sõltumatus on kahtluse alla seatud,” ütles Khan. „Seetõttu on tähtis tagada, et valimiste kontekstis oleks aus kajastamine, kõigil kandidaatidel oleks ligipääs ausal ja võrdsel alusel ning avalik-õiguslik meedia ... säilitaks erapooletu lähenemise erinevatele erakondadele ja kandidaatidele.”