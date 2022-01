Sudaani peaminister astus massiprotestide järel tagasi

Hamdok ütles telepöördumises, et riik on ohtlikus murdepunktis, mis ähvardab selle olemasolu.

Hamdok teatas, et andis oma parima, et takistada riigi liikumist katastroofi suunas, aga vaatamata kõigele, mida on konsensusele jõudmiseks tehtud, ei ole see õnnestunud.