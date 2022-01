Biden lubas Zelenskõile Venemaa Ukrainasse sissetungi korral otsustavat vastust

Zelenskõi teatas Twitteris, et telefonikõne rõhutas kahe riigi vaheliste suhete erilist iseloomu, vahendab CNN.

Reedel ütles Biden, et tegi Venemaa presidendile Vladimir Putinile selgeks, et Venemaa Ukrainasse sissetung läheks kalliks maksma ja ähvardas ränkade majandussanktsioonidega. Putin vastas, et uus sanktsioonide ring oleks kolossaalne viga, mis viiks kahe riigi vaheliste suhete täieliku katkemiseni.