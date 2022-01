FOTO | Hobiarheoloog leidis Järvamaalt rauaaegse "kobarkäki"

"2021. aastal kasutusele tulnud tore uudissõna "kobarkäkk" sobib väga hästi iseloomustama ka seda fotol olevat leidu, mille avastas muinsuskaitseameti otsinguvahendi loa omanik sügisel Järvamaalt," vahendab muinsuskaitseamet Facebookis. "Hetkel on leid alles ekspertiisis ning ega palju selle kohta veel öelda olegi. Paistab, et tegemist on vasktraadist keeratud võrude kogumiga, mis on tules olnud. Leiukontekst, materjal ja võrude stiil viitavad, et kogum pärineb ilmselt rauaajast. Kas see võiks pärineda mõnest põletusmatuse tuleriidast? Või on see kogum mingitel muudel asjaoludel maha jäänud ja tuld saanud," küsitakse postituses.