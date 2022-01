Hiina avas Taiwaniga suhted katkestanud Nicaraguas taas saatkonna

Nicaragua välisminister teatas detsembri keskel, et riik katkestab diplomaatilised suhted Taiwaniga. Valitsuse samm tähendas, et Taiwani tunnustab nüüd 14 ÜRO liikmesriigi asemel 13. „Me väljendame sügavat kahetsust, et president Ortega valitsus on kõrvale heitnud aastatepikkuse ühtekuuluvuse ja sõpruse kahe riigi rahvaste vahel," andis Taiwani välisministeerium avalduse vahendusel toona teada.