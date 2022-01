Prantsusmaa leevendab isolatsiooninõudeid, kuid paneb lastele maskid pähe

Omikroni variandi kiire levik on ajendanud valitsust vähendama piiranguid vaktsineeritud inimestele, et ennetada haiguspuhanguga kaasnevaid finantsilisi raskusin. Nimelt teavitas Prantsusmaa tervishoiuminister Olivier Véran, et positiivse koroonaproovi andnud täisvaktsineeritud peavad kümne päeva asemel olema isolatsioonis nüüd hoopis seitse.