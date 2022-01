Katastroof Colorados: eeslinnadesse tunginud metsatulekahjude tagajärjel on teadmata kadunud kolm inimest

Boulderi maakonnas aset leidvate tulekahjude tagajärjel on evakueeritud tuhandeid inimesi ning täielikult on hävinud ligi 1000 majapidamist, vahendab The Guardian. Kui tavaliselt leiavad metsatulekahjud aset maapiirkondades, siis nüüd tungisid leegid aga ka eeslinna. Päästetöid teeb keerulisemaks aga Colorados valitsevad tuulised ilmaolud.

Boulderi maakonna šerif Joe Pelle tõdes, et kõik kolm teadmata kadunud inimest elasid majades, mis tulekahjus täielikult hävisid. "Hooned, kus need inimesed viibiksid, on täielikult hävinenud ning praegu katab rususid umbes 20sentimeetrine lumi," ütles Pelle pressikonverentsil ning lisas, et pühapäeval saadetakse eluruumide läbiotsimisele abiks ka koerad.

Ametnikud arvasid algselt, et tulekahjud said alguse tormituulte poolt ümber lükatud elektriliinidest. Kommunaalettevõte Xcel Energy aga kontrollis, et piirkonnas, kust metsatulekahjud alguse said, ei leitud ühtegi murdunud või katkenud elektriliini. Boulderi maakonna šerif teatas, et tulekahju põhjuse leidmiseks on käivitatud uurimine.