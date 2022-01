Uskumatu juhtum: lõunakorealane põgenes üle rangelt turvatud piiri Põhja-Koreasse

Isik tuvastati piiri ületamas laupäeva õhtul Lõuna- ja Põhja-Koread eraldavas demilitariseeritud tsoonis (DMZ). Souli sõjaväeülemate sõnul pole teada, kas isik on veel elus, kuid Põhja-Koreale on saadetud sõnum palvega kodanikku kaitsta.

Pandeemia ajal on Põhja-Korea järginud rangelt „shoot-on-sight” poliitikat ehk piiril liikuvate inimeste suunas avatakse koheselt tuli, vahendab BBC. Juhtumi teeb kurioosseks asjaolu, et tavaliselt proovitakse piiri ületada just Põhja-Koreast lõunasse. Pandeemiast tulenevad karmid reeglid ja liikumispiirangud on aga vähendanud ka põhjast lõunasse ülejooksjate arvu.