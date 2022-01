VIDEO | Lõuna-Aafrika Vabariigi parlamendihoone põles lahtise leegiga

Kohal on kümned tuletõrjujad, kes on olukorra praeguseks kontrolli alla saanud. Siiani pole aga teada, mis tulekahju põhjustas, vahendab BBC . Pühade tõttu parlamendis praegu aga istungeid ei toimu, mistõttu puudub ka ülevaade, kas hoones viibis õnnetuse hetkel inimesi.

Kaplinna parlamendihooned koosnevad kolmest osast, millest vanim pärineb aastast 1884 ning uuemad on juurde ehitatud 1920. ja 1980. aastatel. Päästjate sõnul sai tulekahju alguse just hoone vanemast osast.

Kaplinna linnavalitsuse ohutuse ja turvalisuse komitee liige JP Smith ütles ajakirjanikele, et parlamendi katus oli osaliselt sisse kukkunud. „Hoone katus on ühelt poolt sisse kukkunud ja tuli on päästjate sõnul levinud ka hoone uuematesse osadesse,” lausus Smith ning lisas murettekitavalt, et hoone seintesse on tekkinud suured praod.