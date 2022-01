Soome president kurjakuulutavas uusaastakõnes: Venemaa tegevus võib tuua pöördelised muutused

President tõdes, et konflikt Ukraina piiril on muutumas veelgi sügavamaks. "Euroopa julgeolekuküsimusega seoses kogunevad pinged. See muutus on olnud kiire," tõdes Niinistö. Riigipea ütles, et Venemaa poolt USAle ja NATOle esitatud nõudmised teevad Euroopale muret: "Need nõudmised on vastuolus Euroopa julgeolekukorraga. Mõjusfäärid ei tohiks olla osa 2020. aastatest."