Jüri Ratas: meie julgeolek on küll endiselt kindel, aga olukord siiski ärevam kui eelmisel aastavahetusel

Armsad eestimaalased, õnnelikku uut aastat teile kõigile!

Enam kui saja aasta vanustest Riigikogu protokollidest leiame toreda kombe lugeda ette rahvaesindajatele saabunud tervitustelegramme.

„Jõudu, jõudu uute tööde algusel. Kaswagu kodu kangeksa, sambad wärawais tugewaksa.“

Nõnda tervitas leitnant Schmidt Riigikogu liikmeid 1921. aasta alguses Leedumaalt. Toonasest Eesti Vabariigi sõjaväelisest esindajast, kes hiljem eestistas oma nime August Johannes Tormaks, sai meie riigi teenekas diplomaat. Tema soovi sisul pole tänase päevani ühtki kulumise märki ja seetõttu sobib see hästi ka 2022. aasta esimesel päeval Eesti rahvale edastamiseks.

Ma loodan, et jõulupühad ja aastavahetus olid teile kõigile rõõmsad ja turvalised. Paljudel oli kindlasti võimalus veeta need oma pere ja lähedaste seltsis või ka rahulikult üksinda. Teised hoidsid samal ajal töö tõttu või vabast tahtest meie kõigi turvatunnet ja pühaderõõmu. Seda päästekomandodes, politseis, tervishoiuasutustes, ettevõtetes, tootmistes, hooldekodudes, ühistranspordis, kauplustes, meedias, välismissioonidel või mõnes teises kohas. Kummardan kõigi teie ees tänutundega ning soovin, et hingerahu ja pühaderõõmu jätkuks ka teile.

Armsad kaasmaalased!

Minu uue aasta lootus on, et me suudame üksteist alanud aastal rohkem hoida. Nii neid, kellega me oleme nõus kui ka neid, kellega peame üksmeelt alles otsima. Suured hoidku väiksemaid ja väikesed suuremaid – nii otseses kui ka kujundlikus keeles. Poliitilises mõttes ja igapäevases elus. Riigis ja omavalitsustes. Näost-näkku, avalikkuses ja internetimaailmas. Eesti edu ja õnne saab kõige täpsemalt mõõta just meie seast kõige vähemate järgi.