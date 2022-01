VIDEO | Paavsti uusaastakõne: naistevastane vägivald solvab Jumalat

“Kirik on ema, kirik on naine,” ütles paavst. “Kuna emad toovad ilmale elu ja naised hoiavad maailma koos, siis tehkem kõik suuremaid jõupingutusi emade aitamiseks ja naiste kaitsmiseks. Naisele liigategemine on Jumala solvamine, kes võttis inimsoo omaks naise kaudu ilmudes.”