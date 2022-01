Sanna Marini uusaastakõne: Soome astub NATO-sse, kui tahab. Oleme minevikust õppinud

Soome peaminister Sanna Marin toonitas uusaastakõnes, et riik jätab endale õiguse tulevikus NATO liikmeks kandideerida. “Me peame oma valikuvabaduse säilitama ja hoolitsema selle eest, et see oleks jätkuvalt reaalne,” ütles Marin. “Igal riigil on õigus oma julgeolekupoliitikat ise otsustada.”

Marin lisas, et Soome plaanib praegust osalust Euroopa julgeoleku- ja kaitsekoostöös veelgi tugevdada. “Oleme näidanud võimet minevikust õppida ja ei loobu oma manööverdamisruumist.”

Soome president Sauli Niinistö ütles oma uusaastakõnes, et mõjusfääride aeg on läbi saanud. "Kõigi riikide täieliku võrdsuse põhimõtet tuleb kõigil austada,» rõhutas Niinistö. "Soome manööverdamis- ja valikuruumi juurde kuulub ka võimalus liituda sõjaliselt ja taotleda NATO liikmesust, kui me nii otsustame. NATO teema on nn avatud uste poliitika, mille jätkamist on Soomele korduvalt kinnitatud."

Samuti andis Niinistö reedel raadiointervjuu, kus rääkis samuti võimalikust NATO liikmelisusest ja märkis, et USA ja Venemaa presidentide neljapäevane telefonikõne erilisi uudiseid ei toonud. “Võib-olla kõige parem oli see, et mõlemad pooled kinnitasid vähemalt pressiteadetes, et nad on valmis diplomaatiaga edasi liikuma,” ütles Niinistö Soome rahvusringhäälingule. “Meil on teatav kindlus, et sellist rahuõhustikku hoitakse alal vähemalt jaanuari teise nädalani.” Nimelt peaksid seejärel Genfis algama Vene-USA kõnelused asevälisministrite tasemel.

Niinistö ei pidanud tõenäoliseks, et NATO nõustub Soome jäädavalt ukse taha jätmisega. “Soome jaoks on olukord väga selge,” ütles president. “Ma ei usu, et Venemaa kõnelustest USA ja NATO-ga tekiks mingisugust takistust meie liitumisele. See otsus on meie enda teha.”