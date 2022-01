Saksa kantsler Olaf Scholz uusaastakõnes Ukrainast: piirid peavad olema puutumatud, selle üle me läbi ei räägi

Sissejuhatuseks märkis Scholz, et möödunud aasta tõi sakslaste ellu muutusi, sealhulgas asjaolu, et uusaastakõnega esineb uus kantsler. “Selline sujuv ja mõnikord peaaegu sõbralik üleminek ühelt valitsuselt teisele on pälvinud suurt heakskiitu kogu maailmas, see on märk meie ühiskonna tugevusest,” rääkis Scholz.

Kantsler ütles, et eelmine aasta on olnud sakslastele raske, lisaks pandeemiale ka juuli katastroofiliste üleujutuste tõttu. “Saksa ühiskond võttis need väljakutsed resoluutselt vastu,” kiitis Scholz sakslaste solidaarsust. “Mõned ütlevad, et meie ühiskond olevat lõhestunud, aga ütlen täie selgusega, et tõde on vastupidine. Meie riik hoiab ühte.”

Scholz tõdes, et pandeemia pole lõppenud ning järgmised päevi ja nädalaid domineerib endiselt koroonaviiruse vastane võitlus. Ta palus sakslastel kehtivaid piiranguid tõsiselt võtta ja võimalikult ruttu end vaktsineerida lasta. “Tean, et osad inimesed on skeptilised ja muretsevad, et vaktsiinidel võivad olla negatiivsed mõjud,” ütles Scholz. “Ometi on praeguseks vaktsineeritud juba ligi neli miljardit inimest ja ilma suuremate kõrvalmõjudeta. Lugematu hulk vaktsineeritud inimesi on toonud ilmale terved lapsed.”

Kantsler ütles, et koroonapandeemia kontrolli alla saamine on vaid üks algava aasta suurtest eesmärkidest. “Teine eesmärk on panna vundament meie riigi edasisele arengule,” ütles Scholz. “Kahekümnendad toovad meile uue alguse.” Ta rääkis eesmärgist muuta Saksamaa vähem kui 25 aastaga kliimaneutraalseks, mis eeldab majanduse sellist ümberkorraldamist, nagu pole proovitud enam kui sajandi. “See on gigantne ülesanne, mille elluviimiseks teeme massiivseid investeeringuid: elektrivõrgustikku, elektriautode laadimisjaamadesse, tuulegeneraatoritesse, raudteesse ja veel paljudesse kohtadesse,” ütles Scholz. “See kõik loob jõukust ja uusi töökohti.”