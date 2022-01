VIDEO | Kim Jong-un tavatult leebes uusaastakõnes: 2022 keskendume oma rahva elujärje parandamisele

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles töölispartei keskkomitee pleenumil esinedes, et riigi peamised eesmärgid järgnevaks aastaks on majanduse taaskäivitamine ja inimeste elujärje parandamine. Põhja-Korea jaoks on see elu ja surma küsimus, lisas Kim reedel peetud kõnes.