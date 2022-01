WHO juht usub 2022. aastal pandeemia seljatamist, aga vaid juhul, kui vaktsiine ka vaestele jätkub

Kokku on maailmas praeguseks registreeritud üle 288 miljoni Covid-19 juhu ja üle 5,4 miljoni surmajuhtumi. Kõige suurem kaitsepookimise tase on USA -s ja Euroopas , kus vaktsineeritud on umbes 67% inimestest. Vaestes riikides on sama näitaja umbes 10%. WHO peadirektor on varem tähelepanu juhtinud, et aasta pärast kaitsepookimise algust on kolmveerand Aafrika meedikutest endiselt vaktsineerimata. Tedrose uusaastasoov on vaktsineerida aasta lõpuks 70% kõigist inimestest.