Hiina kasutab lääne sotsiaalmeediat massiliseks jälitustegevuseks, nuhkides ka välisajakirjanike ja teadlaste taga

Uurimise käigus selgus, et poliitiliselt tundlike veebipostituste analüüsiks loodud Hiina tarkvara kasutatakse muu hulgas jälitustegevuseks USA suurfirmade välismaalastest kasutajate vastu. Lisaks on väljatöötamisel veelgi tõhusamad jälgimisprogrammid. Lehe kätte jõudnud materjalid näitavad, et jälitusvara hakati massiliselt välja töötama alates 2020. aastast.