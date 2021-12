Häälte ostmise kahtlusega Valga Keskerakonna esinumber Allain Karuse lahkub parteist ja volikogust

Keskerakonna peasekretär, samuti Valga poliitika taustaga Andre Hanimägi ütles pärast kahtlustuse ilmsiks tulekut Delfile, et tal pole põhjust kahelda selles, et hääled tulid Karusetele siiralt. "Olen Karustega tõesti paar korda suhelnud, meil pole praegu selliseid teadmisi, et need hääled oleks saadud ebaausal teel. Sellist kinnitust pole tulnud," ütles Hanimägi.