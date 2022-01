Kaitseväe juhataja Herem Laaneotsa kriitika valguses: Ukraina toetamiseks ei piisa, et hoiame pöialt ja anname sõduritele memmemusi kaasa

“Rääkisin sel teemal kindral Laaneotsaga eile ning arutasime, mis kasu on sellest sammust Ukrainale ja mis riske see võib kaasa tuua,” ütles Herem ning lisas, et oluline on rõhutada, et me anname seda toetust siis, kui Ukrainas läheb olukord hullemaks, mitte praegu. “On väga oluline, et Lääs toetaks Ukrainat ning ega me üksi ole valmis Ukrainat aitama.”

Herem möönab, et ka see samm on seotud erinevate riskidega, kuid rääkides näiteks haubitsatest, siis me ei annaks ära midagi, mis oleks hetkel meie sõjaväeüksuste relvastuses ehk me ei anna ära midagi, millega end kaitseksime. “Moonast rääkides, siis tõepoolest annaksime meie enda varudest, aga see ei kahjustaks meie kaitsevõimet märkimisväärselt, kuid tugevdaks Ukrainat, kes võib osutuda eesliiniks,” ütles Herem.

Lääs on lubanud Ukrainat aidata, nii ka meie. “Kõige tähtsam on, et kui me räägime, kui oluline on Ukrainat toetada, siis sellest ei piisa, et hoiame pöialt ja anname sõduritele memmemusi kaasa. Abi peab olema tuntav Ukraina sõduritele ja kodanikele. Me näitame, et ei toeta mitte ainult tühjade sõnumitega, vaid ka tegudes,” sõnas Herem ning lisas, et muidugi on tegu kalkulatsiooniga väärtuste ja emotsioonide vahel. “Need on põhimõttelised küsimused.”

Samas Herem toonitas, et ei viita öelduga sellele,, et majandussanktsioonidest kasu pole. “Majandussanktsioonid töötavad. Aga keskmine Ukraina sõdur tajub Lääne toetust palju rohkem kui ta näeb seda oma silmaga reaalselt - saab näppude vahel hoida.”

Kõige aluseks on aga solidaarsus. “Kui meie toetame täna 1,3 miljonilise rahvaarvuga 40 miljonilise rahvaarvuga riiki, siis see näitab meie võimekust ja kunagi võib meil samamoodi olla abi tarvis,” ütles Herem kokkuvõtvalt.

Eile kirjutas ERR viitega kaitseministeeriumile, et Eesti kavatseb Ukrainale üle anda tankitõrjekomplekside Javelin laskemoona ja kunagi Soomest ostetud 122-millimeetriseid haubitsaid.