Ülevaade: kuidas võtavad uue aasta vastu neli suuremat linna? Kaks neist jätavad ilutulestiku ära

Pealinna kuues linnaosas korraldatakse kokku seitse ilutulestikku. Linna soov on, et iga inimene saab seda nautida mõnes meelepärases paigas oma kodu lähedal.

Kesklinnas toimub ilutulestik Reidi teel Inglirannas. Linnavalitsuse kinnitusel on seal piisavalt suur ala, et tagada pealtvaatajate hajutatus ja samas ka suurepärane vaade. Tuleetendust saab turvaliselt jälgida kogu rannapromenaadi ulatuses ja kaugemaltki – selge ilmaga on see nähtav südalinnast Piritani, häid vaateid pakuvad veel näiteks Lasnamäe paeklint ja Lauluväljak. Lisandväärtust annab vaatemängule meri, mis on tulevärgile suurepäraseks taustaks.