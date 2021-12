VIDEO | Putin uusaastakõnes: kaitsesime kindlalt rahvuslikke huve ja riigi julgeolekut

„Peamine on, et kõigist lahkuva aasta raskustest saime me üle koos, kaitsesime neid, kes sattusid raskesse olukorda, esmajärjekorras toetasime vanemate põlvkondade inimesi ja perekondi, kus kasvavad lapsed – Venemaa tulevik. Me kaitsesime kindlalt ja järjekindlalt oma rahvuslikke huve, riigi ja kodanike julgeolekut,” lausus Putin oma uusaastapöördumises, vahendab Interfax.

Putin märkis, et lühikese ajaga õnnestus taastada majandus ning paljudel juhtudel õnnestus alustada arengu strateegiliste ülesannete realiseerimist.

„Loomulikult, lahendamata probleeme on veel väga palju, aga selle aasta läbisime me väärikalt ning peamine teene selles on just teil, Venemaa kodanikel, see on teie, kallid sõbrad, pingelise töö tulemus,” ütles Putin.

Putin lisas, et igaüks püüab omal kohal täita oma kohust, teha mitte ainult seda, mis on talle jõukohane, vaid palju rohkem, aidata neid, kellel on eriti raske. Putin väljendas selle eest tänu.

„Sellisel keerulisel ajal nagu praegu on väga tähtis meelestatus ülesehitustööle, püüdlus kindlasti realiseerida oma isiklikud plaanid ning olla kasulik ühiskonnale ja sünnimaale. Ja uut aastat vastu võttes loodame me, et see avab uued võimalused, loodame loomulikult edu, aga ikkagi mõistame, et mõeldu saavutamine sõltub ennekõige meist endist, sellest, mille seame prioriteediks, millega täidame igapäevase elu, kui tugevalt ja aktiivselt tegutseme ja püüdleme konkreetsete, nähtavate eesmärkide poole,” ütles Putin, märkides, et nendest kujuneb üleriiklike plaanide realiseerumine.

Putin rõhutas, et peamine eesmärk on inimeste heaolu ja elukvaliteedi tõstmine.

„Just nende ülesannete lahendamine teeb Venemaast veelgi tugevama, sest ainult koos suudame me tagada meie kodumaa edasise arengu ja õitsengu,” ütles Putin.