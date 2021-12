Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesuse hoiatas nimelt kolmapäeval, et maailma riike räsiva koroonaviiruse neljanda laine näol on tegu kahe tüve “kaksikohuga”. „Just see avaldab nii täna kui ka edaspidi tohutut survet niigi kurnatud tervishoiutöötajatele ja kokkuvarisemise äärel olevatele tervishoiusüsteemidele,” tõdes WHO juht.

Haigestumine on Eestiski kiiresti kasvamas ning Sepa sõnul näeme ka kodumaal seda, mida WHO nimetas „kaksikohuks”. Teisalt ei ole tema sõnul see siiski ainuke murekoht. Terviseamet jälgib pingsalt mitmete viiruste, sh RS- ja gripiviiruse levikut.