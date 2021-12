Soomes teatati täna enam kui 11 000 uuest koroonajuhtumist

Valdav osa nakatumistest on pärit jõuludejärgsest nädalast, vahendab Helsingin Sanomat.

Uusi koroonajuhtumeid on raporteeritud eriti palju Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas (HUS) – umbes 8000. Ka Päris-Soomes ja Lõuna-Pohjanmaal on teatatud selgelt varasemast enamatest juhtumitest.

Tänastel andmetel on Soomes haiglaravil 375 koroonapatsienti, kelles 52 on intensiivravil. Eile oli haiglaravil 343 koroonapatsienti, kellest intensiivravil oli 56.

„Juhtumite arvus on täheldatud selget kasvu. Taustal on siin eriti omikronmutatsiooni levimisvõime,” ütles THL-i juht Mika Salminen.

„On tõenäoline, et viirus on levinud jõulude ajal pereringis. Samasugust omikronmutatsiooni põhjustatud koroonaviiruse juhtumite arvu kasvu on täheldatud varem näiteks Taanis ja Norras,” lisas Salminen.