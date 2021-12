Niinistö kommenteeris Eesti plaani kinkida Ukrainale Soomest ostetud haubitsaid: ma ei näeks väga palju dramaatikat

„Muidugi on olukord Ukrainas väga tundlik ja meil on juba vanast ajast olnud ka kirjapanduna selline põhimõte, et sõjas olevatele piirkondadele relvi ei anta,” ütles Niinistö. „Seda siin nüüd kindlasti arutatakse. Aga ma ei näeks siin nii väga palju dramaatikat.”

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Peeter Kuimet ERR-ile, et Eesti on teinud otsuse anda Ukrainale relvaabi. „Asjad, mis meil on praegu kaalumisel või töös, on tankitõrje raketisüsteemide Javelin raketid, samamoodi kaalume või plaanime 122 mm haubitsate ja nende laskemoona andmist," täpsustas Kuimet.